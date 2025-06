Loire-Atlantique

Atelier chant de Koupala, avec Trio SonCe Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes 9 juillet 2025 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-09 16:00 – 18:00

Gratuit : non 20 € Tout public

Au cours de cette session de deux heures, vous découvrirez la riche tradition polyphonique ukrainienne, en vous concentrant sur le mystère de ses chants rituels tout particulièrement ceux qui marquent Koupala, la célébration du solstice d’été. Ensemble, vous explorerez le caractère de ces chants, en prêtant une attention particulière à leur sonorité et à leur expression émotionnelle, que vous chantiez depuis longtemps ou que vous débutiez.L’atelier chant sera suivi d’une rencontre-concert avec le trio SonCe à 18h30.Réservations : par téléphone au 02 51 82 38 33 ou En ligne

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu https://www.auxheuresete.com/programmation/un-jardin-merveilleux/