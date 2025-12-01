Atelier chant de Noël Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains
Atelier chant de Noël Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains lundi 29 décembre 2025.
Atelier chant de Noël
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 15:00:00
fin : 2025-12-29 16:00:00
Date(s) :
2025-12-29
Inscription Office de Tourisme.
À 15h à l’Office de Tourisme. .
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
English : Atelier chant de Noël
German : Atelier chant de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier chant de Noël Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-14 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)