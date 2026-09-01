Informations pratiques

Saint-Germain-de-Calberte

ATELIER CHANT DE POLYPHONIES PYRÉNÉENNES

Au Temple de Saint-Germain-de-Calberte Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Initiation à la polyphonie.

L’objectif de ce travail est le plaisir de chanter en groupe, de ressentir les vibrations des voix qui se rencontrent et s’entremêlent pour n’en faire qu’une.

Ouvert aux débutant.e.s, comme aux confirmé.e.s. Vous n’avez pas besoin de savoir parler la langue pour participer.

Atelier de polyphonie pyrénéenne proposé par CHAHUT ! Musiques en Cévennes, animé par Emilie Manescau.

L’objectif de ce travail est le plaisir de chanter en groupe, de ressentir les vibrations des voix qui se rencontrent et s’entremêlent pour n’en faire qu’une.

Ouvert aux débutant.e.s, comme aux confirmé.e.s. Vous n’avez pas besoin de savoir parler la langue pour participer. Atelier sur inscription.

L’atelier se poursuivra par la présence d’une petite restauration à partir de 19h et un concert à 20h .

Au Temple de Saint-Germain-de-Calberte Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 60 11 80 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An Introduction to Polyphony.

The goal of this workshop is to enjoy singing in a group and to feel the vibrations of voices coming together and intertwining to become one.

Open to beginners and experienced singers alike. You don’t need to speak the language to participate.

L’événement ATELIER CHANT DE POLYPHONIES PYRÉNÉENNES Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère