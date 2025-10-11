Atelier chant diphonique Vouziers
Atelier chant diphonique Vouziers samedi 11 octobre 2025.
Atelier chant diphonique
Vouziers Ardennes
Tarif : 45 – 45 – 0 EUR
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Atelier suivi d’un bain de gongs
Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88
English :
Workshop followed by a gong bath
German :
Workshop mit anschließendem Gong-Bad
Italiano :
Workshop seguito da un bagno di gong
Espanol :
Taller seguido de un baño de gong
