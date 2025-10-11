Atelier chant diphonique Vouziers

Atelier chant diphonique Vouziers samedi 11 octobre 2025.

Atelier chant diphonique

Vouziers Ardennes

Tarif : 45 – 45 – 0 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Atelier suivi d’un bain de gongs

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88

English :

Workshop followed by a gong bath

German :

Workshop mit anschließendem Gong-Bad

Italiano :

Workshop seguito da un bagno di gong

Espanol :

Taller seguido de un baño de gong

