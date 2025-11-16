Atelier chant du monde Regards croisés sur le monde Espace Benoîte Groult (salle Ellé) Quimperlé

Espace Benoîte Groult (salle Ellé) 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 12:30:00

2025-11-16

Un stage de découverte vocale ouvert à toutes et tous avec ou sans expérience en choeur, il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique non plus. Un atelier où vous sera proposé une initiation à quelques polyphonies du monde avec des jeux vocaux, rythmiques, et d’écoute.

Selon les origines des chants, c’est une découverte de sonorités, un voyage dans les différentes harmoniques que provoqunt les différentes langues.

Animé par la professeure de chant Marie Carré de l’association Korn Digamm.

Tarif 5€ sur réservation

Dans la limite des places disponibles. Réservations en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès du service vie associative et citoyenneté 02 98 96 42 42 .

Espace Benoîte Groult (salle Ellé) 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

