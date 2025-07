Atelier chant et apéro-concert du duo Adag’Nan Paimpont

Atelier chant et apéro-concert du duo Adag’Nan

8, le Gué Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-06 14:00:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Le Duo Adag’Nan propose un atelier de chant

ouvert à tous. nous apprendrons un chant à bourdon letton

et pourrons le chanter en début de concert.

Puis, Le duo Adag’nan nous présentera son nouveau programme « Murmuration », une symbiose avec la nature et le monde.

Un apéro bio et local est compris dans le prix du concert .

8, le Gué Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 87 34

