Atelier chant et danse Espace Bayles Isle Isle mardi 29 juillet 2025.

141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Début : 2025-07-29

2025-07-29

Cet atelier est destiné aux familles et leurs enfants de 3 à 5 ans. La danse spontanée et guidée, le chant et les instruments de percussion mis à disposition rythment la séance. Ce temps partagé, privilégié et joyeux renforce le lien parents/enfants et la bonne humeur véhiculée facilite les échanges entre les familles.

Réservations par téléphone, auprès des organisateurs. .

141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

