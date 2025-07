Atelier chant et percussions avec la compagnie Oper’Azul Parc François Mitterand Villeneuve-sur-Lot

Atelier chant et percussions avec la compagnie Oper’Azul Parc François Mitterand Villeneuve-sur-Lot mardi 15 juillet 2025 15:30:00.

Atelier chant et percussions avec la compagnie Oper’Azul

Parc François Mitterand 68 Avenue du Maréchal Leclerc Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-15 15:30:00

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Venez chanter et danser avec nous en rythme !

En lien avec le Festiv’Azul.

Dès 5 ans.

Parc François Mitterand 68 Avenue du Maréchal Leclerc Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Atelier chant et percussions avec la compagnie Oper’Azul

Come and sing and dance along!

In conjunction with Festiv’Azul.

Ages 5 and up.

German : Atelier chant et percussions avec la compagnie Oper’Azul

Singen und tanzen Sie mit uns im Rhythmus!

In Verbindung mit Festiv’Azul.

Ab 5 Jahren.

Italiano :

Venite a cantare e a ballare con noi!

In concomitanza con Festiv’Azul.

Dai 5 anni in su.

Espanol : Atelier chant et percussions avec la compagnie Oper’Azul

¡Ven a cantar y bailar!

Conjuntamente con Festiv’Azul.

A partir de 5 años.

