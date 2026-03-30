ATELIER CHANT Joinville
ATELIER CHANT Joinville mercredi 1 avril 2026.
ATELIER CHANT
Association Vall’Art Joinville Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Tout public
Venez participer au prochain atelier Si Ça Vous Chante organisé par Vall’Art aura bien lieu dans moins d’une semaine
Il est ouvert à tous , à partir de 12 ans (parents admis)
Inscription conseillée. .
Association Vall’Art Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est associationvallart@free.fr
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English :
L’événement ATELIER CHANT Joinville a été mis à jour le 2026-03-27 par Antenne de Joinville
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