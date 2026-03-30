ATELIER CHANT

Association Vall’Art Joinville Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Tout public

Venez participer au prochain atelier Si Ça Vous Chante organisé par Vall’Art aura bien lieu dans moins d’une semaine

Il est ouvert à tous , à partir de 12 ans (parents admis)

Inscription conseillée. .

Association Vall’Art Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est associationvallart@free.fr

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English :

L’événement ATELIER CHANT Joinville a été mis à jour le 2026-03-27 par Antenne de Joinville