Atelier chant Parent/Enfant (0-5 ans) Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Atelier chant Parent/Enfant (0-5 ans) Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx samedi 8 novembre 2025.

Atelier chant Parent/Enfant (0-5 ans)

Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Guidés par un ou une musicien.ne, les plus petits (moins de 5 ans) et les plus grands (parents , grands parents…) sont invités à chanter ensemble comptines, chansons à gestes, jeux de doigts…

Rendez-vous à 10h30.

Durée 30 min. .

Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96 mediatheque@saintmartindeseignanx.fr

English : Atelier chant Parent/Enfant (0-5 ans)

German : Atelier chant Parent/Enfant (0-5 ans)

Italiano :

Espanol : Atelier chant Parent/Enfant (0-5 ans)

L’événement Atelier chant Parent/Enfant (0-5 ans) Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Seignanx