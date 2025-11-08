Atelier chant Parent/Enfant (0-5 ans) Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx
Atelier chant Parent/Enfant (0-5 ans) Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx samedi 8 novembre 2025.
Atelier chant Parent/Enfant (0-5 ans)
Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Guidés par un ou une musicien.ne, les plus petits (moins de 5 ans) et les plus grands (parents , grands parents…) sont invités à chanter ensemble comptines, chansons à gestes, jeux de doigts…
Rendez-vous à 10h30.
Durée 30 min. .
Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96 mediatheque@saintmartindeseignanx.fr
English : Atelier chant Parent/Enfant (0-5 ans)
German : Atelier chant Parent/Enfant (0-5 ans)
Italiano :
Espanol : Atelier chant Parent/Enfant (0-5 ans)
L’événement Atelier chant Parent/Enfant (0-5 ans) Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Seignanx