Atelier chant parents-enfants 0-5 ans Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier chant parents-enfants 0-5 ans

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Atelier chant parents-enfants. Avec Isabelle Garon. 0-5 ans. Inscription à la Médiathèque (Place limitée). Gratuit avec les centres musicaux ruraux

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

English : Atelier chant parents-enfants 0-5 ans

Parent-child singing workshop. With Isabelle Garon. Ages 0-5. Registration at the Médiathèque (space limited). Free with centers musicaux ruraux

German : Atelier chant parents-enfants 0-5 ans

Eltern-Kind-Gesangsworkshop. Mit Isabelle Garon. 0-5 Jahre. Anmeldung in der Mediathek (Begrenzter Platz). Kostenlos mit den ländlichen Musikzentren

Italiano :

Laboratorio di canto per genitori e bambini. Con Isabelle Garon. 0-5 anni. Iscrizione presso la Médiathèque (posti limitati). Gratuito con i Centri musicali rurali

Espanol : Atelier chant parents-enfants 0-5 ans

Taller de canto para padres e hijos. Con Isabelle Garon. 0-5 años. Inscripción en la Médiathèque (Plazas limitadas). Gratuito con los Centres Musicaux Ruraux

