Atelier chant parents-enfants 0-5 ans Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Atelier chant parents-enfants. Avec Isabelle Garon. 0-5 ans. Inscription à la Médiathèque (Place limitée). Gratuit avec les centres musicaux ruraux
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
English : Atelier chant parents-enfants 0-5 ans
Parent-child singing workshop. With Isabelle Garon. Ages 0-5. Registration at the Médiathèque (space limited). Free with centers musicaux ruraux
German : Atelier chant parents-enfants 0-5 ans
Eltern-Kind-Gesangsworkshop. Mit Isabelle Garon. 0-5 Jahre. Anmeldung in der Mediathek (Begrenzter Platz). Kostenlos mit den ländlichen Musikzentren
Italiano :
Laboratorio di canto per genitori e bambini. Con Isabelle Garon. 0-5 anni. Iscrizione presso la Médiathèque (posti limitati). Gratuito con i Centri musicali rurali
Espanol : Atelier chant parents-enfants 0-5 ans
Taller de canto para padres e hijos. Con Isabelle Garon. 0-5 años. Inscripción en la Médiathèque (Plazas limitadas). Gratuito con los Centres Musicaux Ruraux
