Atelier chant Parents/enfants Place Yann du Gouf Capbreton

Atelier chant Parents/enfants

Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

0-5 ans

Envie de chanter avec votre enfant. Participez à cet atelier animé par Blandine Poirier et vivez un moment de plaisir d’éveil et de découverte. Un instant privilégié où petits et grands se posent le temps d’échanger quelques chants dans une ambiance sonore douce et conviviale.

0-5 ans

Envie de chanter avec votre enfant. Participez à cet atelier animé par Blandine Poirier et vivez un moment de plaisir d’éveil et de découverte. Un instant privilégié où petits et grands se posent le temps d’échanger quelques chants dans une ambiance sonore douce et conviviale.

Gratuit Réservations 05 58 72 21 61 .

Place Yann du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier chant Parents/enfants

0-5 years

Want to sing with your child? Take part in this workshop led by Blandine Poirier and enjoy a moment of early learning and discovery. It’s a special time for young and old to share a few songs in a gentle, friendly atmosphere.

L’événement Atelier chant Parents/enfants Capbreton a été mis à jour le 2026-01-30 par OTI LAS