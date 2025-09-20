Atelier chant polyphonique SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Atelier chant polyphonique SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan samedi 20 septembre 2025.

Atelier chant polyphonique

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Participez à une séance de chant polyphonique dirigée par les chanteuses de Daunas de Còr.

Inscriptions au 05 62 40 87 86 .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

English :

Take part in a polyphonic singing session led by the Daunas de Còr singers.

German :

Nehmen Sie an einem mehrstimmigen Gesang teil, der von den Sängerinnen von Daunas de Còr geleitet wird.

Italiano :

Partecipate a una sessione di canto polifonico guidata dai cantori di Daunas de Còr.

Espanol :

Participe en una sesión de canto polifónico dirigida por los cantantes de Daunas de Còr.

L’événement Atelier chant polyphonique Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-08-25 par OT de St Lary|CDT65