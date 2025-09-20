Atelier chant polyphonique SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Atelier chant polyphonique
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Participez à une séance de chant polyphonique dirigée par les chanteuses de Daunas de Còr.
Inscriptions au 05 62 40 87 86 .
English :
Take part in a polyphonic singing session led by the Daunas de Còr singers.
German :
Nehmen Sie an einem mehrstimmigen Gesang teil, der von den Sängerinnen von Daunas de Còr geleitet wird.
Italiano :
Partecipate a una sessione di canto polifonico guidata dai cantori di Daunas de Còr.
Espanol :
Participe en una sesión de canto polifónico dirigida por los cantantes de Daunas de Còr.
