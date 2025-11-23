ATELIER CHANT POUR TOUS Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes

ATELIER CHANT POUR TOUS

Saint-Laurent-de-Trèves Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-23

Traversée vocale et improvisée, cet atelier vocal est ouvert à toutes et tous et à tous les niveaux !

L’atelier sera suivi d’un apéro partagé vers 18h00.

Merci d’arriver pour le début, vous pourrez partir quand vous le voudrez.

Pas besoin de réservation.

Se garer sur le grand parking de Saint-Laurent-de-Trèves, au bout du village.

Pierre et Thomas vous accueillent pour un atelier vocal Chant pour tous le dimanche 23 novembre 2025 de 17h00 à 19h00 (accueil à partir de 16h30) à La Ronceraie, résidence d’artistes à Saint-Laurent-de-Trèves.

Traversée vocale et improvisée, cet atelier est ouvert à toutes et tous et à tous les niveaux ! Avec un échauffement tout en douceur, des jeux vocaux ludiques, du circle song et de la co-improvisation, le tout dans une atmosphère détendue !

L’atelier sera suivi d’un apéro partagé vers 19h00.

Merci d’arriver pour le début, vous pourrez partir quand vous le voudrez.

Pas besoin de réservation.

Nous vous remercions de vous garer sur le grand parking de Saint-Laurent-de-Trèves, au bout du village. .

Saint-Laurent-de-Trèves Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79

English :

An improvisational vocal journey, this vocal workshop is open to all, at all levels!

The workshop will be followed by a shared aperitif around 6:00 pm.

Please arrive for the start, and leave when you wish.

No reservation necessary.

Park in the large parking lot at Saint-Laurent-de-Trèves, at the end of the village.

German :

Dieser Vokalworkshop ist eine stimmliche und improvisierte Reise, die für alle und auf allen Niveaus offen ist!

Im Anschluss an den Workshop findet gegen 18.00 Uhr ein gemeinsamer Aperitif statt.

Bitte kommen Sie zum Beginn des Workshops, Sie können gehen, wann Sie wollen.

Eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Parken Sie auf dem großen Parkplatz in Saint-Laurent-de-Trèves, am Ende des Dorfes.

Italiano :

Un viaggio vocale improvvisato, questo workshop vocale è aperto a tutti e a tutti i livelli!

Il workshop sarà seguito da un aperitivo condiviso alle 18.00 circa.

Si prega di arrivare per l’inizio e di andarsene quando si vuole.

Non è necessario prenotare.

Parcheggiare nel grande parcheggio di Saint-Laurent-de-Trèves, alla fine del paese.

Espanol :

Este taller vocal, un viaje vocal improvisado, está abierto a todos y a todos los niveles

El taller irá seguido de un aperitivo compartido en torno a las 18.00 horas.

Se ruega llegar a la hora de inicio y marcharse cuando se desee.

No es necesario reservar.

Aparque en el gran aparcamiento de Saint-Laurent-de-Trèves, al final del pueblo.

