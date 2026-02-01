Atelier chant-signe Les Fourgs
lundi 9 février 2026.
Atelier chant-signe
Salle des associations Les Fourgs Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 16:00:00
fin : 2026-02-09 18:00:00
Date(s) :
2026-02-09
Oui on peut chanter autrement qu’avec la voix et la poésie est tout aussi présente. Une poésie des mains … le signe enchanté !
Ouvert à tous à partir de 7 ans. Les 7-11 ans doivent être accompagnés.
Les débutants sont les bienvenus. Réservation obligatoire (places limitées). .
Salle des associations Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 27 33 50 ilsuffiraitdunsigne@gmail.com
