Atelier chant-signe Les Fourgs

Salle des associations Les Fourgs Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-09 16:00:00
fin : 2026-02-09 18:00:00

2026-02-09

Oui on peut chanter autrement qu’avec la voix et la poésie est tout aussi présente. Une poésie des mains … le signe enchanté !
Ouvert à tous à partir de 7 ans. Les 7-11 ans doivent être accompagnés.
Les débutants sont les bienvenus. Réservation obligatoire (places limitées).   .

Salle des associations Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 27 33 50  ilsuffiraitdunsigne@gmail.com

