Atelier chant-signe Les Fourgs

Début : 2026-02-09 16:00:00

fin : 2026-02-09 18:00:00

2026-02-09

Oui on peut chanter autrement qu’avec la voix et la poésie est tout aussi présente. Une poésie des mains … le signe enchanté !

Ouvert à tous à partir de 7 ans. Les 7-11 ans doivent être accompagnés.

Les débutants sont les bienvenus. Réservation obligatoire (places limitées). .

Salle des associations Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 27 33 50 ilsuffiraitdunsigne@gmail.com

