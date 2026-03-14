Atelier Chant & Technique Vocale Studio Bleu 20e Paris

Pratiquer les différentes techniques vocales en musiques actuelles , comme : travail des registres – belting, voix mixte, tête etc…- , travail des résonateurs – le masque : nasalité, pharynx, « twang »-, détente du corps et technique du souffle, agilité vocale – gammes, riff and run-, autres effets vocaux utilisés en pop, rock, soul etc.

Nombre de participants max : 12

Durée : 4h

Niveau : Débutants et intermédiaires

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15h – 19h Samedi 18 avril 2026

STUDIO BLEU 32 rue du capitaine Marchal 75020 Paris

80€ non-adhérent / 60€ adhérent / réduit -20% (bénéficiaires de minima sociaux)

️ Inscription obligatoire

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Bio intervenante : Musicienne et chanteuse avec de nombreuses scènes et divers projets à mon actif (Skinsitive, Lorsque les Volcans Dorment), Virginiaétudié à l’école ATLA la MAO et la guitare électrique tout en suivant des cours individuels de chant auprès de coach vocaux aux approches variées (Studio des Variétés notamment). Elle affirme son expérience du chant sur scène et en studio avec son groupe Skinsitive. Pluridisciplinaire, passionnée par les musiques alternatives, elle se tourne en plus du chant clair, au chant saturé. Dans une approche à la fois dynamique et spontanée, basée sur « le ressenti », elle propose une formation solide à la technique vocale et offre des outils pour une meilleure approche de la scène, tout en confiance et en authenticité. Depuis plus de quinze ans, elle donne des cours individuels et collectifs de chant, auprès d’un public large (adolescents et adultes).

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Musique Ensemble est une école associative de musique dans le 20e arrondissement depuis 26 ans.

L’association propose des cours d’instruments et des ateliers d’orchestre pour enfants, adolescents et adultes et compte plus de 500 élèves.

Musique Ensemble encourage la pratique collective très tôt dans le parcours des élèves et organise de nombreux concerts et événements festifs dans l’arrondissement.

Comprendre et s’initier aux principales clés de la technique vocale pour gagner en aisance et inviter les participants à continuer à explorer leur voix grâce aux outils proposés lors de l’atelier. Répertoire de la pop/rock à la soul.

Le samedi 18 avril 2026

de 15h00 à 19h00

payant

De 60 à 80 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00

Studio Bleu 20e 32, rue du Capitaine Marchal 75020 Paris

https://www.musique-ensemble.com/ +33641859715 musique.ensemble20@gmail.com https://www.facebook.com/MusiqueEnsemble20e/ https://www.facebook.com/MusiqueEnsemble20e/



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