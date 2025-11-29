ATELIER CHANT Vascœuil

CHANTER, C’EST TROUVER SA VOIX

L’association Haugr a le plaisir de proposer un atelier chant animé par Fred Lachaise, chanteur, guitariste, auteur, compositeur, interprète, membre de nombreux groupes pop rock, jazz, compos originales et reprises depuis 1980, vivant le chant comme un vecteur de bien-être et d’énergie.

Chanter, c’est trouver sa voix, se faire plaisir et faire plaisir, c’est partager un moment d’émotion. Le plaisir de chanter revient à mieux connaître son corps et sa voix grâce à des exercices appropriés et adaptés à chacun(e).

L’échauffement au début de séance, conçu de manière ludique, permet par le jeu de faire comprendre et d’intégrer des notions techniques fondamentales (souffle, respiration, rythme, projection du son, interprétation)…

Le chant à plusieurs permet de porter ensemble une même chanson avec la cohésion et la précision du groupe, écoute de soi et du rapport aux autres.

Cet atelier n’est pas un cours, il a toutefois la vocation de se tenir mensuellement et davantage si besoin.

Public dès 18 ans (12 participants maximum)

Renseignements et inscription 06 28 03 35 36

Participation 30 €

Lieu 4 rue de la gare, 27910 Vascoeuil .

4 Rue de la Gare Vascœuil 27910 Eure Normandie +33 6 28 03 35 36 association.haugr@outlook.fr

