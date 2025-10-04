Atelier Chantâme Yoga du son & chant bien être Polisot
Atelier Chantâme Yoga du son & chant bien être Polisot samedi 4 octobre 2025.
L’Aiguillage Polisot Aube
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-12-06 15:00:00
2025-10-04 2025-11-08 2025-12-06
Animé par Morgane Genneret psychopraticienne, musicothérapeute et chanteuse
Un voyage au coeur de vous-même et de votre voix !
Morgane vous invite à découvrir le yoga du son, une pratique douce et profonde alliant respiration, sons, chant et méditation. À travers des pratiques de respiration guidées et de conscience corporelle, des vocalisations, des chansons, des mantras, des temps de silence et de partages bienveillants, offrez-vous un moment pour vous recentrer, explorer votre voix, ressentir les bienfaits des vibrations sonores et faire chanter votre âme !
Cet atelier est ouvert à toutes et tous et s’adresse à vous si vous souhaitez
• Vous détendre en profondeur et apaiser votre mental
• Améliorer votre respiration
• Gagner en clarté mentale et en concentration
• Faire circuler et libérer certaines émotions
• Permettre à votre voix de s’exprimer
• Ressentir le plaisir de chanter
Pour adultes et adolescents
Atelier sous réserve d’un minimum de 4 participant.es
Le 1er samedi du mois de 14h à 15h
Tarifs
Séance découverte 15€
A l’année 150 € .
L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr
