Atelier Chantâme Yoga du son & chant bien être Polisot

Atelier Chantâme Yoga du son & chant bien être Polisot samedi 4 octobre 2025.

Atelier Chantâme Yoga du son & chant bien être

L’Aiguillage Polisot Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-12-06 15:00:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-11-08 2025-12-06

Nouveauté Atelier Chantâme Yoga du son & chant bien être

Animé par Morgane Genneret psychopraticienne, musicothérapeute et chanteuse

Un voyage au coeur de vous-même et de votre voix !

Morgane vous invite à découvrir le yoga du son, une pratique douce et profonde alliant respiration, sons, chant et méditation. À travers des pratiques de respiration guidées et de conscience corporelle, des vocalisations, des chansons, des mantras, des temps de silence et de partages bienveillants, offrez-vous un moment pour vous recentrer, explorer votre voix, ressentir les bienfaits des vibrations sonores et faire chanter votre âme !

Cet atelier est ouvert à toutes et tous et s’adresse à vous si vous souhaitez

• Vous détendre en profondeur et apaiser votre mental

• Améliorer votre respiration

• Gagner en clarté mentale et en concentration

• Faire circuler et libérer certaines émotions

• Permettre à votre voix de s’exprimer

• Ressentir le plaisir de chanter

*********

Pour adultes et adolescents

Atelier sous réserve d’un minimum de 4 participant.es

Le 1er samedi du mois de 14h à 15h

Tarifs

Séance découverte 15€

A l’année 150 € .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Chantâme Yoga du son & chant bien être Polisot a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne