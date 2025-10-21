Atelier Chantier des fouilles Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec Musée de l’ancienne abbaye Landévennec
Musée de l’ancienne abbaye Lieu-dit Ancienne Abbaye Landévennec Finistère
Après avoir fouillé comme de vrais archéologues dans un mini chantier, rendez-vous au labo pour l’analyse des
objets, ossements, céramiques, pièces de monnaie…
Ateliers familles du mardi au jeudi à 14h00 (parents + enfants entre 6 et 12 ans)
2€ en supplément du droit d’entrée
Réservation obligatoire au 02 98 27 35 90 .
Musée de l’ancienne abbaye Lieu-dit Ancienne Abbaye Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90
