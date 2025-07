Atelier chantier Melle

Atelier chantier Melle jeudi 24 juillet 2025.

Atelier chantier

Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 09:30:00

fin : 2025-07-24 12:30:00

Date(s) :

2025-07-24

Atelier — chantier

Le jeudi 24 juillet de 9h30 à 12h30

Au jardin solidaire de l’épicerie sociale

L’atelier, ouvert à tous quel que soit le niveau en jardinage, est un temps d’animation et d’échange pour en apprendre plus sur une thématique du jardinage biologique et sans travail du sol.

Au programme du jour suivi estival au jardin.

L’atelier se poursuit par un temps de chantier pour contribuer au jardin collectif et solidaire (les légumes produit sont vendus lors des permanences de l’épicerie sociale).

Accueil café à 9h15 à l’épicerie

Prévoir une tenue confortable et adaptée à la météo .

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 annick.simplicite@mailo.com

English : Atelier chantier

German : Atelier chantier

Italiano :

Espanol : Atelier chantier

L’événement Atelier chantier Melle a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Pays Mellois