ATELIER CHANTONS EN FAMILLE Paulhan

Apprenez à chanter à plusieurs voix, en jouant avec les sons et les émotions, à partir des chansons du spectacle.

Une belle manière d’aiguiser vos oreilles avant de vous rendre au spectacle, pour profiter encore plus pleinement des chants qui rythmeront la représentation.

Autour de « Dominique toute seule ».

Cie Au Détour du Cairn.

Leïla Devin et Tom Geels, interprètes du spectacle Dominique toute seule, vous proposent une initiation au chant choral polyphonique. Après un échauffement ludique, vous traversez une ou plusieurs chansons en lien avec le spectacle. Vous essayez de vous accorder, pour créer des harmonies et jouer avec les intensités, les intentions et les dissonances.

Ouvert à tous.tes, dès 7 ans Sur inscription.

Paulhan 34230 Hérault Occitanie

English :

Learn to sing in several voices, playing with sounds and emotions, using songs from the show.

A great way to sharpen your ears before going to the show, so you can enjoy the songs even more.

German :

Lernen Sie anhand von Liedern aus der Show, mehrstimmig zu singen und dabei mit Klängen und Emotionen zu spielen.

Eine gute Möglichkeit, Ihre Ohren vor dem Besuch der Aufführung zu schärfen, damit Sie die Lieder, die den Rhythmus der Aufführung bestimmen, noch mehr genießen können.

Italiano :

Imparate a cantare a più voci, giocando con i suoni e le emozioni, utilizzando le canzoni dello spettacolo.

È un ottimo modo per affinare l’udito prima di andare allo spettacolo, in modo da poter godere appieno delle canzoni.

Espanol :

Aprende a cantar a varias voces, jugando con los sonidos y las emociones, utilizando canciones del espectáculo.

Es una forma estupenda de agudizar el oído antes de ir al espectáculo, para poder disfrutar al máximo de las canciones.

