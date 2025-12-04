Atelier chants et douceurs de Noël Pinch-perles Cognac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier chants et douceurs de Noël

jeudi 4 décembre 2025

Atelier chants et douceurs de Noël

Pinch-perles, 107 rue Aristide Briand, Cognac

2025-12-04 14:00:00
2025-12-04

Pinch-perles vous propose de préparer les festivités de Noël en musique avec un atelier chants et douceurs de Noël.
Et pour finir en beauté une petite collation vous sera offerte.
Pinch-perles, 107 rue Aristide Briand, Cognac, +33 6 63 38 10 97, nelgemo@hotmail.fr

English :

Pinch-perles invites you to prepare for Christmas festivities with a musical workshop featuring Christmas songs and sweets.
And to round things off in style, we’ll offer you a light snack.

German :

Pinch-perles bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit einem Workshop über Weihnachtslieder und Weihnachtssüßigkeiten musikalisch auf die Weihnachtsfeierlichkeiten vorzubereiten.
Und zum Abschluss wird Ihnen ein kleiner Snack angeboten.

Italiano :

Pinch-perles vi invita a prepararvi alle festività natalizie con un laboratorio musicale con canzoni e dolci natalizi.
E per concludere in bellezza, vi offriremo una merenda leggera.

Espanol :

Pinch-perles te invita a prepararte para las fiestas navideñas con un taller musical de canciones y dulces navideños.
Y para rematar la faena por todo lo alto, te ofreceremos un ligero tentempié.

L’événement Atelier chants et douceurs de Noël Cognac a été mis à jour le 2025-11-17 par Destination Cognac