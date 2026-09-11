Atelier Chants et percussions du monde Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye
vendredi 20 novembre 2026 · Espace Culturel Mendi Zolan · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Atelier Chants et percussions du monde
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Tout public.
Chet Nuneta est un groupe de polyphonie aux sonorités électro, composé de trois chanteuses venues d’Espagne, d’Italie et de Zimbabwe. Inspiré des rythmes et des langues de leur pays natal, toujours à la frontière entre musiques du monde et musiques actuelles.
Un univers à la fois enraciné et moderne, où les émotions se déclinent, portées par une
énergie explosive !
Leur nouvelle création DĚNDĚRĚ reflète la tension de notre monde actuel autant que l’espoir. Elle explore les richesses liées à la rencontre musicale de ses membres, chacune apportant ses influences, ses désirs, sa signature vocale et son rythme. .
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 mendizolan@hendaye.fr
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English : Atelier Chants et percussions du monde
L’événement Atelier Chants et percussions du monde Hendaye a été mis à jour le 2026-08-31 par Hendaye Tourisme & Commerce
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