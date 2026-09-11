Atelier Chants et percussions du monde Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Atelier Chants et percussions du monde

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 18:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Tout public.

Chet Nuneta est un groupe de polyphonie aux sonorités électro, composé de trois chanteuses venues d’Espagne, d’Italie et de Zimbabwe. Inspiré des rythmes et des langues de leur pays natal, toujours à la frontière entre musiques du monde et musiques actuelles.

Un univers à la fois enraciné et moderne, où les émotions se déclinent, portées par une

énergie explosive !

Leur nouvelle création DĚNDĚRĚ reflète la tension de notre monde actuel autant que l’espoir. Elle explore les richesses liées à la rencontre musicale de ses membres, chacune apportant ses influences, ses désirs, sa signature vocale et son rythme. .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 mendizolan@hendaye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Chants et percussions du monde

L’événement Atelier Chants et percussions du monde Hendaye a été mis à jour le 2026-08-31 par Hendaye Tourisme & Commerce