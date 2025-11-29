Atelier chants pour le Téléthon Caviste Boire du Bon Saint-Pavace

Atelier chants pour le Téléthon Caviste Boire du Bon Saint-Pavace samedi 29 novembre 2025.

Atelier chants pour le Téléthon

Caviste Boire du Bon 2 Rue du Monnet Saint-Pavace Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :
2025-11-29

Ateliers chants avec la chorale Harmonia
La Chorale Harmonia vous propose un atelier chants de 14h à 16h avec Pauline Pelosi, soprano, cheffe de choeur.
De 16h30 à 17h une restitution au public est proposée.

Libre participation au profit du Téléthon.   .

Caviste Boire du Bon 2 Rue du Monnet Saint-Pavace 72190 Sarthe Pays de la Loire   chorale.harmonia@gmail.com

English :

Singing workshops with the Harmonia choir

German :

Gesangsworkshops mit dem Chor Harmonia

Italiano :

Laboratori di canto con il coro Harmonia

Espanol :

Talleres de canto con el coro Harmonia

L’événement Atelier chants pour le Téléthon Saint-Pavace a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Maine Coeur de Sarthe