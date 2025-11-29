Atelier chants pour le Téléthon Caviste Boire du Bon Saint-Pavace
Atelier chants pour le Téléthon Caviste Boire du Bon Saint-Pavace samedi 29 novembre 2025.
Atelier chants pour le Téléthon
Caviste Boire du Bon 2 Rue du Monnet Saint-Pavace Sarthe
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Ateliers chants avec la chorale Harmonia
La Chorale Harmonia vous propose un atelier chants de 14h à 16h avec Pauline Pelosi, soprano, cheffe de choeur.
De 16h30 à 17h une restitution au public est proposée.
Libre participation au profit du Téléthon. .
Caviste Boire du Bon 2 Rue du Monnet Saint-Pavace 72190 Sarthe Pays de la Loire chorale.harmonia@gmail.com
English :
Singing workshops with the Harmonia choir
German :
Gesangsworkshops mit dem Chor Harmonia
Italiano :
Laboratori di canto con il coro Harmonia
Espanol :
Talleres de canto con el coro Harmonia
