Atelier Chape sèche avec Fermacell sol au magasin Logis Nature Rue de l’Industrie Falaise

Atelier Chape sèche avec Fermacell sol au magasin Logis Nature Rue de l’Industrie Falaise vendredi 26 septembre 2025.

Atelier Chape sèche avec Fermacell sol au magasin Logis Nature

Rue de l’Industrie Logis Nature Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 09:00:00

fin : 2025-09-26 11:30:00

Date(s) :

2025-09-26

Atelier au magasin Logis Nature, pour adulte uniquement, découverte de la chape sèche, explications des produits et mise en pratique

Atelier au magasin Logis Nature, pour adulte uniquement, découverte de la chape sèche, explications des produits et mise en pratique

Sur réservation .

Rue de l’Industrie Logis Nature Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 78 84 contact@logisnature.fr

English : Atelier Chape sèche avec Fermacell sol au magasin Logis Nature

Workshop at the Logis Nature store, for adults only, discovering dry screed, explaining products and putting them into practice

German : Atelier Chape sèche avec Fermacell sol au magasin Logis Nature

Workshop im Geschäft Logis Nature, nur für Erwachsene, Entdeckung des Trockenestrichs, Erklärungen zu den Produkten und praktische Anwendung

Italiano :

Workshop presso il negozio Logis Nature, riservato agli adulti, per scoprire il massetto a secco, spiegare i prodotti e metterli in pratica

Espanol :

Taller en la tienda Logis Nature, sólo para adultos, para descubrir la solera seca, explicar los productos y ponerlos en práctica

L’événement Atelier Chape sèche avec Fermacell sol au magasin Logis Nature Falaise a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Falaise Suisse Normande