Atelier Chapeaux et Masques d’Halloween Office de Tourisme La Teste de Buch La Teste-de-Buch
Atelier Chapeaux et Masques d’Halloween Office de Tourisme La Teste de Buch La Teste-de-Buch mardi 28 octobre 2025.
Atelier Chapeaux et Masques d’Halloween
Office de Tourisme La Teste de Buch 13bis Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Chaque enfant fera preuve d’imagination pour créer son chapeaux de sorcière ou son masque d’Halloween. Possibilité de venir déguisé.
Atelier animé par l’Association Oops Design. Deux ateliers 10h30-12h00 et 14h-15h30
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .
Office de Tourisme La Teste de Buch 13bis Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.fr
English : Atelier Chapeaux et Masques d’Halloween
German : Atelier Chapeaux et Masques d’Halloween
Italiano :
Espanol : Atelier Chapeaux et Masques d’Halloween
L’événement Atelier Chapeaux et Masques d’Halloween La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2025-10-08 par OT La Teste-de-Buch