Atelier char fleuri Salle polyvalente Bosc-Bordel

Atelier char fleuri

Salle polyvalente 1 Place des Bordes Bosc-Bordel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 23:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Le comité des fêtes de Bosc-Bordel vous invite ce vendredi 13 novembre à son atelier création pour le Char Fleuri qui défilera durant la fête de la Pentecôte à Buchy.

Rendez-vous à 20h à la salle polyvalente de la mairie de Bosc-Bordel. .

Salle polyvalente 1 Place des Bordes Bosc-Bordel 76750 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier char fleuri

L’événement Atelier char fleuri Bosc-Bordel a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin