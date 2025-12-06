Atelier charadesign avec le Webtoon café Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Atelier charadesign avec le Webtoon café Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris samedi 6 décembre 2025.

Dans le cadre du salon SoBD qui aura lieu à la Halle des Blancs Manteaux du 5 au 7 septembre 2025, la bibliothèque est heureuse de vous proposer un atelier charadesign avec l’association Webtoon café.

Le character design a pour objectif la conception visuelle, différentiable et mémorable d’un personnage. Il défini les traits physiques mais aussi psychologiques, son histoire et son rôle dans l’intrigue. C’est une discipline essentielle dans l’univers de l’animation et du jeu vidéo.

Atelier réservé aux enfants et adolescents de 10 à 15 ans

Sur réservation auprès des bibliothécaires à partir du 15 novembre

Dans le cadre du salon SoBD, venez vous amuser en devenant pour quelques heures character design.

Le samedi 06 décembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Public jeunes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2, place Baudoyer 75004 1er étage de l’Académie du climatParis

+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr