Atelier Charlotte aux fruits rouges Epicerie Bien & Bon Geüs-d’Oloron

Geüs-d’Oloron

Atelier Charlotte aux fruits rouges

Epicerie Bien & Bon 1 Route des Commerces Geüs-d’Oloron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Réalisation de charlottes aux fruits rouges en formats individuels. Fabrication de la cartouchière en biscuits cuillère, de la mousse, d’un coulis gélifié. Confection de décors en chocolat pour la finition.

Avec Mathilde, pâtissière de Les Gourmandises de Mathilde 8 personnes maximum, sur réservation. .

Epicerie Bien & Bon 1 Route des Commerces Geüs-d’Oloron 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 30 15 00 anais.paloumet@hotmail.fr

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English : Atelier Charlotte aux fruits rouges

L’événement Atelier Charlotte aux fruits rouges Geüs-d’Oloron a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn