Atelier Charlotte couvre-plat réutilisable local pédagogique Rahon

Atelier Charlotte couvre-plat réutilisable local pédagogique Rahon samedi 6 décembre 2025.

Atelier Charlotte couvre-plat réutilisable

local pédagogique 9 Chemin des Jonquilles Rahon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 15:45:00

Date(s) :
2025-12-06

Fini le film plastique à usage unique mes charlottes sont réutilisables, lavables et durables — pour une cuisine plus responsable. Venez apprendre à coudre vos propres couvre-plats !
Animation gratuite. Débutants acceptés, atelier avec des machines à coudre. Si vous avez des chutes de tissus, apportez les (notamment enduites).   .

local pédagogique 9 Chemin des Jonquilles Rahon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   fschelle@preval.fr

English : Atelier Charlotte couvre-plat réutilisable

German : Atelier Charlotte couvre-plat réutilisable

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Charlotte couvre-plat réutilisable Rahon a été mis à jour le 2025-11-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)