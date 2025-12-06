Atelier Charlotte couvre-plat réutilisable local pédagogique Rahon

Atelier Charlotte couvre-plat réutilisable

local pédagogique 9 Chemin des Jonquilles Rahon Doubs

Gratuit

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 15:45:00

2025-12-06

Fini le film plastique à usage unique mes charlottes sont réutilisables, lavables et durables — pour une cuisine plus responsable. Venez apprendre à coudre vos propres couvre-plats !

Animation gratuite. Débutants acceptés, atelier avec des machines à coudre. Si vous avez des chutes de tissus, apportez les (notamment enduites). .

local pédagogique 9 Chemin des Jonquilles Rahon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fschelle@preval.fr

