Atelier Charlotte couvre-plat réutilisable local pédagogique Rahon samedi 6 décembre 2025.
local pédagogique 9 Chemin des Jonquilles Rahon Doubs
Gratuit
Gratuit
2025-12-06 14:30:00
2025-12-06 15:45:00
2025-12-06
Fini le film plastique à usage unique mes charlottes sont réutilisables, lavables et durables — pour une cuisine plus responsable. Venez apprendre à coudre vos propres couvre-plats !
Animation gratuite. Débutants acceptés, atelier avec des machines à coudre. Si vous avez des chutes de tissus, apportez les (notamment enduites). .
local pédagogique 9 Chemin des Jonquilles Rahon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fschelle@preval.fr
