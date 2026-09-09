Atelier « Chauffe citron » Micro-Folie Saint-Varent
jeudi 15 octobre 2026 · Micro-Folie · Saint-Varent
Informations pratiques
Saint-Varent
Atelier « Chauffe citron »
Micro-Folie 15 Place du Quatorze Juillet Saint-Varent Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 10:00:00
fin : 2026-10-15 11:30:00
Date(s) :
2026-10-15
Le 15 octobre de 10h à 11h30 le Centre Socioculturel du Saint-Varentais vous propose à la Micro-Folie un atelier « Chauffe citron » (Exercices de mémoire, énigmes et jeux pour garder l’esprit vif.)
Le 15 octobre de 10h à 11h30 le Centre Socioculturel du Saint-Varentais vous propose à la Micro-Folie un atelier « Chauffe citron » (Exercices de mémoire, énigmes et jeux pour garder l’esprit vif.) .
Micro-Folie 15 Place du Quatorze Juillet Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 52 80 contact.saintvarent@csc79.org
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English : Atelier « Chauffe citron »
On October 15, from 10:00 a.m. to 11:30 a.m., the Saint-Varentais Sociocultural Center presents “Micro-Folie,” a “Chauffe citron” workshop (memory exercises, puzzles, and games to keep your mind sharp.)
L’événement Atelier « Chauffe citron » Saint-Varent a été mis à jour le 2026-09-09 par Maison du Thouarsais
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