Atelier Chaussettes de Noël Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Chaussettes de Noël
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Réalisez votre chaussette de Noël dans cet atelier de couture accessible aux débutants à partir de 12 ans.
Vous pouvez également, en supplément, ajouter une étiquette personnalisée avec le prénom de votre choix.
Il est possible que le projet ne soit pas fini à la fin de l’atelier, vous pourrez repartir avec quoiqu’il en soit. .
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
