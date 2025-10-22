Atelier Chauves-souris en origami Jumièges

Atelier Chauves-souris en origami Jumièges mercredi 22 octobre 2025.

Atelier Chauves-souris en origami

24 rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22 2025-10-29

Profitez d’un moment familial en écoutant les légendes de Jumièges puis les enfants, faites marcher votre créativité lors de notre jeux vacances. Thème du jour Les chauves-souris. L’abbaye est un espace naturel sensible. Les bâtiments accueillent tous les années dans ses combles et ses caves des famille de chauves-souris. Les participants réaliseront des chauves-souris en origami. Visite tout public, sur réservation. .

24 rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 musees.departementaux@seinemaritime.fr

