Atelier Chauves-souris en origami Jumièges
Atelier Chauves-souris en origami Jumièges mercredi 22 octobre 2025.
Atelier Chauves-souris en origami
24 rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29
Profitez d’un moment familial en écoutant les légendes de Jumièges puis les enfants, faites marcher votre créativité lors de notre jeux vacances. Thème du jour Les chauves-souris. L’abbaye est un espace naturel sensible. Les bâtiments accueillent tous les années dans ses combles et ses caves des famille de chauves-souris. Les participants réaliseront des chauves-souris en origami. Visite tout public, sur réservation. .
24 rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 musees.departementaux@seinemaritime.fr
English : Atelier Chauves-souris en origami
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Chauves-souris en origami Jumièges a été mis à jour le 2025-10-13 par Seine-Maritime Attractivité