Atelier Chemins de corps Sanctuaire Bernadette Soubirous Nevers dimanche 17 août 2025.

Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-08-17 16:30:00

fin : 2025-08-17 18:00:00

2025-08-17

Chemins de corps , c’est une excursion derrière le rideau de la création du spectacle Chemin de vie .

A travers 4 ateliers Voir/Percevoir , Lecture à voix haute , Sentir/Ressentir et Danse , l’équipe du spectacle vous entraine avec elle dans les méandres d’une expérience artistique autour de la figure de Bernadette. Entre rencontres et échanges, découvrez comment cette création a été mise en place et comment elle a bouleversé ces artistes qui se sont engagés dans la mise en scène et en corps du chemin de la petite bergère.

DANSE DUO DRAPS

Explorer la notion de duo à travers la Matière. Apprivoiser, toucher les draps, étirer, chiffonner, envelopper, voiler, dévoiler… Créer du lien avec un partenaire entre tension et tendresse.

° Lucie Anceau est une danseuse singulière qui développe une recherche autour de l’Autre, de la différence et de la rencontre sous toutes ses formes. Son appétence pour l’expérience avec le handicap, l’étrange, l’étranger, semble vouloir sans cesse travailler toutes les subtilités que la scène lui offre.

Lucie commence la danse à l’âge de 4 ans aux côtés de Marie-Jo Gros, cofondatrice du festival Art Danse à Dijon. Après une formation en danse classique avec Serge Chaufour au CNR de Dijon (1990-1999), où elle obtient une médaille d’or en 1998, elle devient interprète pour Philippe Combes, Gwendaël Lemonnier, Jany Jérémie / Cie Les Migrateurs Transatlantiques (13), Lieux Publics / Centre National des Arts de la Rue (13), Valérie Berger / Cie Tétradanse (97), Marie Zawada / Cie A vous d’voir (58), Rénata Kaprinyak / Cie Substance (71), Céline Guillaume / Cie Le Lys Blanc (58) et principalement Alfred Alerte / Cie Alfred Alerte (58), avec lequel elle danse depuis 2005 et partage l’écriture chorégraphique de plusieurs spectacles.

Curieuse et ouverte au monde, Lucie se frotte au jeu théâtral avec Barbara Boichot / En Compagnie (58), vient mettre en mouvement le conte aux côtés de Valer’Egouy (97) et Laurence Benedetti (71), danse l’univers sonore d’Alain Mignon / Cie Déviation (58), rencontre l’art de la marionnette et du théâtre visuel auprès de la Cie les 7 marches (89). Elle participe aussi à des projets mêlant dessin et danse en tandem avec Aurore Petit, autrice et illustratrice basée à Nantes (44).

° Karen Chevallier, née en 1968, voyage dès l’enfance, se forme en architecture, danse contemporaine, paysage et urbanisme, travaille en Guyane et à Paris, et se pose dans la Nièvre en 2009. Aujourd’hui architecte conseillère au CAUE89 (Auxerre) et enseignante de Design d’espace à l’ESAAB (Nevers), elle ne cesse d’apprendre, partager, concevoir des espaces à vivre, dessiner et surtout, chanter et danser sa vie en tout lieu et à chaque instant. Son crédo Genius Loci, l’improvisation in situ.

LECTURE A VOIX HAUTE

Aux travers des textes et poèmes du spectacle, de l’expérience de Bernadette Soubirous, nous explorerons les ponts et les liens qui nous rapprochent de son chemin de vie. Comment les événements de son existence peuvent résonner avec nos propres expériences.

° Après des études d’art dramatique, chant et danse au conservatoire régional de Perpignan et ses premiers pas sur scène dans des pièces classiques, contemporaines et modernes Laetitia Llop s’essaye au café-théâtre en montant sa troupe les Irrésistibles .

Une escale à Toulouse à l’école de comédie musicale de Gilles Ramade Figaro and Co et elle fait le grand pas en s’installant dans la capitale.

Depuis elle joue avec plusieurs compagnies Arsène, Créalid, Les Inclassables, Le Barouf Théâtre, la compagnie Picol’off, 1si2Suite…

Parallèlement à son métier d’interprète elle mettra en scène plusieurs pièces Le récit de la servante Zerline d’Hermann Broch, Le Monte plat d’Harold Pinter, Méchant d’Anne Sylvestre, Jeux de scène de Victor Haïm.

Elle rencontre Eric Thomas qui la parraine et l’encourage à se lancer dans l’humour. Elle crée son one woman show avec lequel elle décroche plusieurs prix dans les festivals d’humour.

Depuis 2014 entre Paris et le Cher, elle sévira pendant deux saisons dans un cabaret d’humour Le cabaret des Arcandiers à côté de Sancerre où elle s’implante complètement en 2018.

Les confinements seront l’occasion pour elle d’écrire un livre pour enfant Raffi et la tribu des sans bouche aux éditions Le verger des Hespérides.

Puis de retour sur scène elle rencontre alors les acteurs locaux du Cher et de la Nièvre pour s’enraciner définitivement dans cette région.

SENTIR RESSENTIR

Bonjour je m’appelle Emanuelle. Je vous propose cet atelier pour éveiller ou réveiller votre nez et votre cerveau (limbique). L’objectif de cet atelier est de reconnaitre une senteur et de donner le ressenti qu’elle procure. J’ai une formation d’utilisation et maniement en huiles essentielles de l’Ecole Lyonnaise des Plantes médicinales.

VOIR PERCEVOIR

Je vous invite à prendre conscience de vos sens, notamment le sens de la vue, par une expérience déjà dans le noir puis dans la lumière. Je vous guide oralement dans une expérience sensorielle à travers une méditation de pleine conscience. Je souhaite vous sensibiliser à l’idée qu’on peut voir même lorsque l’organe visuel est déficient, voire inexistant. Kinésithérapeute malvoyante, je souhaite vous transmettre la richesse que peut apporter une telle privation et combien cette épreuve trace jour après jour mon chemin de vie. Daniela DIAZ

° Je suis d’origine chilienne, je vis en France depuis 50 ans. Je porte en moi ces deux cultures qui sont d’une grande richesse. A l’âge de 15 ans j’ai été atteinte d’une dégénérescence visuelle grave sans traitement possible. Je me suis formée en kinésithérapie. Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai cherché à me soigner pour vivre avec mon handicap visuel et partager avec mes patients mes connaissances. Aujourd’hui je souhaite transmettre mes expériences tant aux particuliers qu’aux professionnels du soin. Mon handicap visuel est devenu une force et une grande richesse. Daniela DIAZ

° Depuis l’année 2000, Maggy Dupa travaille au sein de la compagnie du Chaland, compagnie de théâtre de rue, en tant que comédienne et costumière. Elle collabore aussi aux créations d’autres compagnies (En compagnie, Cie Déviation, Lob’s compagnie) mêlant théâtre, musique, marionnettes et danse. Elle anime depuis 2006 des ateliers théâtre et pratique de la marionnette à l’attention du jeune public et des adultes.

Rendez-vous à l’intérieur du sanctuaire, devant la grotte

• Atelier Danse

Dimanche 27 avril de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Lucie Anceau et Karen Chevallier

Dimanche 25 mai de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Lucie Anceau et Karen Chevallier

Dimanche 29 juin de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Lucie Anceau et Karen Chevallier

Dimanche 6 juillet de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Lucie Anceau et Karen Chevallier

Dimanche 20 juillet de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Lucie Anceau et Karen Chevallier

Dimanche 10 aout de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Lucie Anceau et Karen Chevallier

Dimanche 17 aout de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Lucie Anceau et Karen Chevallier

• Atelier Voir/Percevoir

Dimanche 27 avril de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Daniela Diaz

Dimanche 25 mai de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Daniela Diaz

Dimanche 29 juin de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Daniela Diaz

Dimanche 6 juillet de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Daniela Diaz

Dimanche 20 juillet de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Daniela Diaz

Dimanche 10 aout de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Daniela Diaz

Dimanche 17 aout de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Maggy Dupa

• Atelier Lecture à voix haute

Dimanche 27 avril de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Laetitia Llop

Dimanche 25 mai de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Laetitia Llop

Dimanche 29 juin de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Laetitia Llop

Dimanche 6 juillet de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Laetitia Llop

Dimanche 20 juillet de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Laetitia Llop

Dimanche 10 aout de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Laetitia Llop

Dimanche 17 aout de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Laetitia Llop

• Atelier Sentir/Ressentir

Dimanche 27 avril de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Emmanuelle Morello

Dimanche 25 mai de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Emmanuelle Morello

Dimanche 29 juin de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Emmanuelle Morello

Dimanche 6 juillet de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Emmanuelle Morello

Dimanche 20 juillet de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Emmanuelle Morello

Dimanche 10 aout de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Emmanuelle Morello

Dimanche 17 aout de 14h45 à 16h15 et de 16h30 à 18h par Emmanuelle Morello

Tarif 5€. Billet ni repris ni échangé, aucun remboursement ne sera effectué.

A partir de 8 ans

Durée 1h30

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, parcours adapté obligation d’être accompagné.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter l’Espace Bernadette au 03.86.71.99.50 .

Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 99 50 contact@espace-bernadette.com

