Atelier Cherche et trouve… L’univers de Philippe Jalbert La MéMo Monein

Atelier Cherche et trouve... L'univers de Philippe Jalbert

La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08

2025-10-08

Proposé dans le cadre de « Il était une voix », en partenariat avec le pôle lecture de la CCLO.
Dans cet atelier avec Philippe Jalbert, centré sur l’illustration, à partir des livres « Dans la forêt » et « Dans l’océan « , vous apprendrez à dessiner des animaux ou des chimères en utilisant la technique du trait à partir de photo.   .

