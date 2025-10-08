Atelier Cherche et trouve… L’univers de Philippe Jalbert La MéMo Monein

Atelier Cherche et trouve… L’univers de Philippe Jalbert La MéMo Monein mercredi 8 octobre 2025.

Atelier Cherche et trouve… L’univers de Philippe Jalbert

La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Proposé dans le cadre de « Il était une voix », en partenariat avec le pôle lecture de la CCLO.

Dans cet atelier avec Philippe Jalbert, centré sur l’illustration, à partir des livres « Dans la forêt » et « Dans l’océan « , vous apprendrez à dessiner des animaux ou des chimères en utilisant la technique du trait à partir de photo. .

La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25 memo@mairie-monein.fr

English : Atelier Cherche et trouve… L’univers de Philippe Jalbert

German : Atelier Cherche et trouve… L’univers de Philippe Jalbert

Italiano :

Espanol : Atelier Cherche et trouve… L’univers de Philippe Jalbert

L’événement Atelier Cherche et trouve… L’univers de Philippe Jalbert Monein a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Coeur de Béarn