Atelier Chevaux et Zodiaque Le Cheval un guide La Lucerne-d’Outremer

Atelier Chevaux et Zodiaque Le Cheval un guide La Lucerne-d’Outremer dimanche 6 juillet 2025 09:30:00.

Atelier Chevaux et Zodiaque

Le Cheval un guide Blandouet La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 09:30:00

fin : 2025-07-06 17:30:00

Date(s) :

2025-07-06

L’association Le Cheval un Guide a le plaisir d’accueillir David Pochard pour une rencontre inspirante sous les étoiles.

Atelier Chevaux et Zodiaque animé par David Pochard & Émilie Facérias

Dimanche 6 juillet de 9h30 17h30

La Lucerne d’Outremer

80 € (tarif adaptable selon les situations)

Un événement pour :

Se relier au soutien du Zodiaque

Accélérer le processus d’éveil

Rencontrer le vivant… et soi-même

Infos & inscriptions :

david.pochard@posteo.net ou lechevalunguide@orange.fr

06 23 74 46 14 ou 06 40 38 51 75

www.sacree-reliance.com

www.lechevalunguide.fr

Venez vivre un moment de connexion et de transformation dans la douceur de l’été

L’association Le Cheval un Guide a le plaisir d’accueillir David Pochard pour une rencontre inspirante sous les étoiles.

Atelier Chevaux et Zodiaque animé par David Pochard & Émilie Facérias

Dimanche 6 juillet de 9h30 17h30

La Lucerne d’Outremer

80 € (tarif adaptable selon les situations)

Un événement pour :

Se relier au soutien du Zodiaque

Accélérer le processus d’éveil

Rencontrer le vivant… et soi-même

Infos & inscriptions :

david.pochard@posteo.net ou lechevalunguide@orange.fr

06 23 74 46 14 ou 06 40 38 51 75

www.sacree-reliance.com

www.lechevalunguide.fr

Venez vivre un moment de connexion et de transformation dans la douceur de l’été .

Le Cheval un guide Blandouet La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 23 74 46 14 david.pochard@posteo.net

English : Atelier Chevaux et Zodiaque

The association Le Cheval un Guide is delighted to welcome David Pochard for an inspiring meeting under the stars.

Horses and the Zodiac Workshop led by David Pochard & Émilie Facérias

Sunday, July 6, 9:30am 5:30pm

La Lucerne d?Outremer

80 ? (price may vary according to situation)

An event for :

Connect with the support of the Zodiac

Accelerate the awakening process

Meet the living… and yourself

Info & registration :

david.pochard@posteo.net or lechevalunguide@orange.fr

06 23 74 46 14 or 06 40 38 51 75

www.sacree-reliance.com

www.lechevalunguide.fr

Come and experience a moment of connection and transformation in the warmth of summer

German :

Der Verein Le Cheval un Guide freut sich, David Pochard zu einem inspirierenden Treffen unter dem Sternenhimmel begrüßen zu dürfen.

Workshop Pferde und Zodiak geleitet von David Pochard & Émilie Facérias

Sonntag, 6. Juli von 9:30 bis 17:30 Uhr

La Lucerne d?Outremer

80 ? (Tarif kann je nach Situation angepasst werden)

Eine Veranstaltung für :

Sich mit der Unterstützung des Zodiaks verbinden

Den Prozess des Erwachens zu beschleunigen

Dem Lebendigen begegnen … und sich selbst

Infos & Anmeldungen:

david.pochard@posteo.net oder lechevalunguide@orange.fr

06 23 74 46 14 oder 06 40 38 51 75

www.sacree-reliance.com

www.lechevalunguide.fr

Erleben Sie einen Moment der Verbindung und Transformation in der Sanftheit des Sommers

Italiano :

L’associazione Le Cheval un Guide è lieta di accogliere David Pochard per un incontro stimolante sotto le stelle.

Laboratorio Cavalli e Zodiaco condotto da David Pochard & Émilie Facérias

Domenica 6 luglio, dalle 9.30 alle 17.30

La Lucerna d’Outremer

80 (il prezzo può variare a seconda della situazione)

Un evento per :

Connettersi con il sostegno dello Zodiaco

Accelerare il processo di risveglio

Incontrare i vivi… e se stessi

Info e iscrizioni :

david.pochard@posteo.net o lechevalunguide@orange.fr

06 23 74 46 14 o 06 40 38 51 75

www.sacree-reliance.com

www.lechevalunguide.fr

Vieni a vivere un momento di connessione e trasformazione nel calore dell’estate

Espanol :

La asociación Le Cheval un Guide se complace en recibir a David Pochard para un encuentro inspirador bajo las estrellas.

El caballo y el zodíaco taller de David Pochard y Émilie Facérias

Domingo 6 de julio, de 9.30 a 17.30 h

La Lucerne d’Outremer

80 (el precio puede variar según la situación)

Un evento para :

Conectar con el apoyo del Zodíaco

Acelerar el proceso de despertar

Conocer a los vivos… y a ti mismo

Información e inscripciones :

david.pochard@posteo.net o lechevalunguide@orange.fr

06 23 74 46 14 o 06 40 38 51 75

www.sacree-reliance.com

www.lechevalunguide.fr

Ven a vivir un momento de conexión y transformación al calor del verano

L’événement Atelier Chevaux et Zodiaque La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Granville Terre et Mer