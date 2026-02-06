Atelier chez artichaut Association Artichaut Moulins
Atelier chez artichaut Association Artichaut Moulins mercredi 1 avril 2026.
Atelier chez artichaut
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : 5 – 5 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-07 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-21 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-28 2026-04-30
Les ateliers se pasent au locale de l’association Artichaut.
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Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
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English :
The workshops take place at the local Artichaut association.
L’événement Atelier chez artichaut Moulins a été mis à jour le 2026-03-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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