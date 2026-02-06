Atelier chez artichaut Association Artichaut Moulins

Atelier chez artichaut

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier

Tarif : 5 – 5 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-07 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-21 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-28 2026-04-30

Les ateliers se pasent au locale de l’association Artichaut.

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Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com

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English :

The workshops take place at the local Artichaut association.

L’événement Atelier chez artichaut Moulins a été mis à jour le 2026-03-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région