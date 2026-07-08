Atelier Chill§Draw VIELLE-AURE Vielle-Aure

Informations pratiques

Vielle-Aure

Atelier Chill§Draw

VIELLE-AURE Base de Loisirs Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Dessiner dans un endroit paisible

Apporter son matériel

Adultes et enfants Tous niveaux

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VIELLE-AURE Base de Loisirs Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 04 12 08 artlabeclore@gmail.com

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English :

Drawing in a peaceful setting

Bring your own supplies

Adults and children—all skill levels

L’événement Atelier Chill§Draw Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-07-04 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65