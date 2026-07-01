Atelier Chill§Draw VIELLE-AURE Vielle-Aure
dimanche 12 juillet 2026 · VIELLE-AURE · Vielle-Aure
Informations pratiques
Vielle-Aure
Atelier Chill§Draw
VIELLE-AURE Base de Loisirs Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Dessiner dans un endroit paisible
Apporter son matériel
Adultes et enfants Tous niveaux
.
VIELLE-AURE Base de Loisirs Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 04 12 08 artlabeclore@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Drawing in a peaceful setting
Bring your own supplies
Adults and children—all skill levels
L’événement Atelier Chill§Draw Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-07-04 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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