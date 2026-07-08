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AGENDA · Vielle-Aure

Atelier Chill§Draw VIELLE-AURE Vielle-Aure

dimanche 19 juillet 2026 · VIELLE-AURE · Vielle-Aure

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
VIELLE-AURE
Adresse
Base de Loisirs
Ville
65170 Vielle-Aure
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Vielle-Aure

Atelier Chill§Draw

VIELLE-AURE Base de Loisirs Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Dessiner dans un endroit paisible
Apporter son matériel
Adultes et enfants Tous niveaux
  .

VIELLE-AURE Base de Loisirs Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 04 12 08  artlabeclore@gmail.com

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English :

Drawing in a peaceful setting
Bring your own supplies
Adults and children—all skill levels

L’événement Atelier Chill§Draw Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-07-04 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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