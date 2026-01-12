Atelier Chimères d’argile Bibliothèque Arthez-de-Béarn
Atelier Chimères d’argile Bibliothèque Arthez-de-Béarn mercredi 11 février 2026.
Atelier Chimères d’argile
Bibliothèque 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Un atelier qui emmènera les enfants à imaginer et modeler leur animal du futur avec de l’argile. .
Bibliothèque 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 79 19 bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Chimères d’argile
L’événement Atelier Chimères d’argile Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-01-11 par OT Coeur de Béarn