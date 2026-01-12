Atelier Chimères d’argile Bibliothèque Arthez-de-Béarn

Atelier Chimères d’argile

Bibliothèque 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Un atelier qui emmènera les enfants à imaginer et modeler leur animal du futur avec de l’argile. .

Bibliothèque 2 place Cézaire Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 79 19 bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr

