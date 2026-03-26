Atelier Chimères d’argile Place Cézaire Arthez-de-Béarn

Atelier Chimères d’argile

Place Cézaire Bibliothèque Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Chats dragons, tigres des mers, lapin extraterrestre… inspirez-vous des livres jeunesses pour imaginer votre animal du futur et lui donner corps en modelant l’argile. .

Place Cézaire Bibliothèque Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 79 19 bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Chimères d’argile

L’événement Atelier Chimères d’argile Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coeur de Béarn