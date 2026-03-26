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Atelier Chimères d’argile Place Cézaire Arthez-de-Béarn

Atelier Chimères d’argile Place Cézaire Arthez-de-Béarn

Atelier Chimères d’argile Place Cézaire Arthez-de-Béarn mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Place Cézaire

Adresse : Bibliothèque

Ville : 64370 Arthez-de-Béarn

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif :

Atelier Chimères d’argile

Place Cézaire Bibliothèque Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Chats dragons, tigres des mers, lapin extraterrestre… inspirez-vous des livres jeunesses pour imaginer votre animal du futur et lui donner corps en modelant l’argile.   .

Place Cézaire Bibliothèque Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 79 19  bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr

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English : Atelier Chimères d’argile

L’événement Atelier Chimères d’argile Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coeur de Béarn