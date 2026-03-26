Atelier Chimères d’argile Place Cézaire Arthez-de-Béarn
Atelier Chimères d’argile Place Cézaire Arthez-de-Béarn mercredi 15 avril 2026.
Atelier Chimères d’argile
Place Cézaire Bibliothèque Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Chats dragons, tigres des mers, lapin extraterrestre… inspirez-vous des livres jeunesses pour imaginer votre animal du futur et lui donner corps en modelant l’argile. .
Place Cézaire Bibliothèque Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 79 19 bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr
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English : Atelier Chimères d’argile
L’événement Atelier Chimères d’argile Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coeur de Béarn