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Atelier Chimères d’argile Cescau

Atelier Chimères d’argile Cescau

Atelier Chimères d’argile Cescau samedi 25 avril 2026.

Adresse : Salle Emile Labadesse

Ville : 64170 Cescau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-25T11:00:00

Fin : 2026-04-25T

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Cescau

Atelier Chimères d’argile

Salle Emile Labadesse Cescau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Chats dragons, tigres des mers, lapin extraterrestre… inspirez-vous des livres jeunesses pour imaginer votre animal du futur et lui donner corps en modelant l’argile.   .

Salle Emile Labadesse Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 24 45  bm.cescau64@orange.fr

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English : Atelier Chimères d’argile

L’événement Atelier Chimères d’argile Cescau a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn