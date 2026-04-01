Cescau

Atelier Chimères d’argile

Salle Emile Labadesse Cescau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Chats dragons, tigres des mers, lapin extraterrestre… inspirez-vous des livres jeunesses pour imaginer votre animal du futur et lui donner corps en modelant l’argile. .

Salle Emile Labadesse Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 24 45 bm.cescau64@orange.fr

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English : Atelier Chimères d’argile

L’événement Atelier Chimères d’argile Cescau a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn