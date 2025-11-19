Atelier Chimie amusante CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

Atelier Chimie amusante CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx mercredi 19 novembre 2025.

Atelier Chimie amusante

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Un soupçon de vinaigre, une pincée de bicarbonate de sodium, une solution qui change de couleur mystérieusement… Et si on faisait de la chimie avec nos produits du quotidien ? .

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85

English : Atelier Chimie amusante

German : Atelier Chimie amusante

Italiano :

Espanol : Atelier Chimie amusante

L’événement Atelier Chimie amusante Mourenx a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Coeur de Béarn