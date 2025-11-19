Atelier Chimie amusante CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx
Atelier Chimie amusante CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx mercredi 19 novembre 2025.
Atelier Chimie amusante
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Un soupçon de vinaigre, une pincée de bicarbonate de sodium, une solution qui change de couleur mystérieusement… Et si on faisait de la chimie avec nos produits du quotidien ? .
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85
English : Atelier Chimie amusante
German : Atelier Chimie amusante
Italiano :
Espanol : Atelier Chimie amusante
L’événement Atelier Chimie amusante Mourenx a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Coeur de Béarn