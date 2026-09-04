Atelier chimie amusante Bibliothèque Thiviers

Informations pratiques

Thiviers

Atelier chimie amusante

Bibliothèque 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Une série d’expériences et manipulations pour découvrir des notions de chimie avec Récréasciences Limoges ! Dès 7 ans / Gratuit / Sur inscription

Une série d’expériences et manipulations pour découvrir des notions de chimie avec Récréasciences Limoges ! Dès 7 ans / Gratuit / Sur inscription .

Bibliothèque 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82

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English : Atelier chimie amusante

A series of experiments and hands-on activities to explore chemistry concepts with Récréciences Limoges! Ages 7 and up / Free / Registration required

L’événement Atelier chimie amusante Thiviers a été mis à jour le 2026-09-04 par Isle-Auvézère