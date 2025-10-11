Atelier Choco Philo Montfort-sur-Meu

Atelier Choco Philo Montfort-sur-Meu samedi 11 octobre 2025.

Atelier Choco Philo

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

2025-10-11

Samedi 11 octobre 2025 de 11:00 à 12:30

Comment bien s’ennuyer ?

Animé par Karine Lucquiaud Dollé

Un atelier pour s’exprimer, échanger, se questionner, réfléchir…

8 12 ans. Sur inscription .

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92

