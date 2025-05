Atelier chocolat à la Chocolaterie Cesbron – Zone artisanale de la Gagnerie Chemillé-en-Anjou, 13 juin 2025 18:00, Chemillé-en-Anjou.

Maine-et-Loire

Embarquez pour un voyage gourmand dans une chocolaterie des Mauges !

Partez à la découverte du métier de chocolatier le temps de quelques heures ! Anthony et son équipe vous ouvrent les portes du monde enchanté du chocolat.

Votre exploration commencera par une découverte de la chocolaterie. Vous aurez l’opportunité de découvrir les machines et les processus de fabrication. Tel un véritable chocolatier, vous prendrez part à chaque étape de la fabrication réalisation de moulage, montage et décoration.

Place au moment attendu ! Vous aurez l’occasion de réaliser des bonbons en chocolat de style praliné, ganache ou caramel.

Finissez l’atelier par une dégustation !

À l’issue de l’atelier, vous repartirez avec vos réalisations. Que vous souhaitiez les offrir, les partager avec vos proches ou les dévorer goulûment, le choix vous appartient !

Un moment de plaisir à partager en savourant les délicieux produits proposés par la chocolaterie Cesbron. .

Zone artisanale de la Gagnerie SAINT-GEORGES-DES-GARDES

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 28 66 caolechocolats@orange.fr

English :

Take a gourmet trip to a chocolate factory in the Mauges region!

German :

Begeben Sie sich auf eine Gourmetreise in eine Chocolaterie in Les Mauges!

Italiano :

Fate una gita golosa in una fabbrica di cioccolato a Les Mauges!

Espanol :

Haga un viaje gastronómico a una fábrica de chocolate en Les Mauges

