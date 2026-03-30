Atelier chocolat Place du 8 mai 1945 Cholet

Atelier chocolat

Place du 8 mai 1945 Les halles de Cholet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:30:00

fin : 2026-04-15 12:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Atelier Chocolat avec Le Monde de Charlie Les Halles de Cholet

Venez découvrir l’univers du chocolat et apprendre à réaliser de délicieuses gourmandises lors d’un atelier animé par un maître chocolatier, Le Monde de Charlie. Cet atelier convivial est ouvert aux adultes et aux enfants accompagnés. Les participants seront guidés tout au long de l’atelier pour créer leurs propres chocolats à emporter.

Date Mercredi 15 avril

Horaires Deux créneaux au choix

9h 10h30

11h 12h30

Capacité 15 participants par créneau

Tarif Gratuit

Inscriptions ouvertes dès maintenant, uniquement sur place aux Halles de Cholet .

Place du 8 mai 1945 Les halles de Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 55 83 17 leshallesdecholet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier chocolat Cholet a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du Choletais