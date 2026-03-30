Atelier chocolat Place du 8 mai 1945 Cholet
Atelier chocolat Place du 8 mai 1945 Cholet mercredi 15 avril 2026.
Atelier chocolat
Place du 8 mai 1945 Les halles de Cholet Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:30:00
fin : 2026-04-15 12:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Atelier Chocolat avec Le Monde de Charlie Les Halles de Cholet
Venez découvrir l’univers du chocolat et apprendre à réaliser de délicieuses gourmandises lors d’un atelier animé par un maître chocolatier, Le Monde de Charlie. Cet atelier convivial est ouvert aux adultes et aux enfants accompagnés. Les participants seront guidés tout au long de l’atelier pour créer leurs propres chocolats à emporter.
Date Mercredi 15 avril
Horaires Deux créneaux au choix
9h 10h30
11h 12h30
Capacité 15 participants par créneau
Tarif Gratuit
Inscriptions ouvertes dès maintenant, uniquement sur place aux Halles de Cholet .
Place du 8 mai 1945 Les halles de Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 55 83 17 leshallesdecholet@gmail.com
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English :
L’événement Atelier chocolat Cholet a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du Choletais
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