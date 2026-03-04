Atelier Chocolat Créatif à Paris – Crée ta Tablette Signature de Pâques Feuille Blanche, Café Noir Paris
Atelier Chocolat Créatif à Paris – Crée ta Tablette Signature de Pâques Feuille Blanche, Café Noir Paris samedi 4 avril 2026.
Au programme
Pendant 1h30 à 1h45, vous apprendrez à :
Couler et marbrer votre chocolat noir (et option lait végétal)
Composer votre création avec un choix de toppings gourmands
Associer textures, couleurs et saveurs
Concevoir un emballage personnalisé dessiné à la main
Amandes torréfiées, noisettes, éclats de pistache, spéculoos, bretzels, mangue séchée, fleurs comestibles, fleur de sel… Vous composez votre propre signature chocolatée.
Un moment créatif & convivial
Le temps que le chocolat prenne, nous partagerons un thé dans une ambiance douce et inspirante.
Un jeu sensoriel autour du cacao viendra éveiller vos papilles.
Ici, il ne s’agit pas d’un cours de chocolaterie technique.
C’est une expérience créative autour du chocolat, accessible à tous, même sans expérience.
Vous repartez avec
Votre grande tablette personnalisée
Un emballage décoré par vos soins
La recette pour la refaire chez vous
Un souvenir gourmand et créatif
Pour qui ?
• Adultes
• Amateurs de chocolat
• Amis en quête d’une activité originale à Paris
• Cadeau d’expérience pour Pâques
Atelier chocolat à Paris – édition spéciale Pâques
Dates limitées
Petit groupe (places limitées)
1h30 à 1h45
39€ early bird – 42€ tarif plein
Réservez votre place et venez créer la tablette dont vous avez toujours rêvé.
Envie de créer votre propre tablette de chocolat artisanale à Paris pour Pâques ?
Le samedi 04 avril 2026
de 16h00 à 18h00
payant
Early bird 39€ – normal 42 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-04T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T16:00:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris
Atelier Chocolat Créatif à Paris – Crée ta Tablette Signature de Pâques
Afficher la carte du lieu Feuille Blanche, Café Noir et trouvez le meilleur itinéraire