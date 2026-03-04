Au programme

Pendant 1h30 à 1h45, vous apprendrez à :

Couler et marbrer votre chocolat noir (et option lait végétal)

Composer votre création avec un choix de toppings gourmands

Associer textures, couleurs et saveurs

Concevoir un emballage personnalisé dessiné à la main

Amandes torréfiées, noisettes, éclats de pistache, spéculoos, bretzels, mangue séchée, fleurs comestibles, fleur de sel… Vous composez votre propre signature chocolatée.

Un moment créatif & convivial

Le temps que le chocolat prenne, nous partagerons un thé dans une ambiance douce et inspirante.

Un jeu sensoriel autour du cacao viendra éveiller vos papilles.

Ici, il ne s’agit pas d’un cours de chocolaterie technique.

C’est une expérience créative autour du chocolat, accessible à tous, même sans expérience.

Vous repartez avec

Votre grande tablette personnalisée

Un emballage décoré par vos soins

La recette pour la refaire chez vous

Un souvenir gourmand et créatif

Pour qui ?

• Adultes

• Amateurs de chocolat

• Amis en quête d’une activité originale à Paris

• Cadeau d’expérience pour Pâques

Atelier chocolat à Paris – édition spéciale Pâques

Dates limitées

Petit groupe (places limitées)

1h30 à 1h45

39€ early bird – 42€ tarif plein

Réservez votre place et venez créer la tablette dont vous avez toujours rêvé.

Envie de créer votre propre tablette de chocolat artisanale à Paris pour Pâques ?

Le samedi 04 avril 2026

de 16h00 à 18h00

payant

Early bird 39€ – normal 42 €

Public jeunes et adultes.

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris



