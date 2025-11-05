Atelier Chocolat De la fève à la gourmandise Hostun
Atelier Chocolat De la fève à la gourmandise Hostun mercredi 5 novembre 2025.
Atelier Chocolat De la fève à la gourmandise
26 avenue des Marronniers Hostun Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Envie d’un peu de douceur ?
Découvrez notre animation sur le thème du chocolat.
.
26 avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr
English :
Looking for a little sweetness?
Discover our chocolate-themed animation.
German :
Lust auf etwas Süßes?
Entdecken Sie unsere Animation zum Thema Schokolade.
Italiano :
Siete alla ricerca di un po’ di dolcezza?
Scoprite la nostra animazione a tema cioccolato.
Espanol :
¿Le apetece algo dulce?
Descubra nuestros espectáculos con temática de chocolate.
L’événement Atelier Chocolat De la fève à la gourmandise Hostun a été mis à jour le 2025-10-29 par Valence Romans Tourisme