Atelier Chocolat De la fève à la gourmandise

26 avenue des Marronniers Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Envie d’un peu de douceur ?

Découvrez notre animation sur le thème du chocolat.

.

26 avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr

English :

Looking for a little sweetness?

Discover our chocolate-themed animation.

German :

Lust auf etwas Süßes?

Entdecken Sie unsere Animation zum Thema Schokolade.

Italiano :

Siete alla ricerca di un po’ di dolcezza?

Scoprite la nostra animazione a tema cioccolato.

Espanol :

¿Le apetece algo dulce?

Descubra nuestros espectáculos con temática de chocolate.

L’événement Atelier Chocolat De la fève à la gourmandise Hostun a été mis à jour le 2025-10-29 par Valence Romans Tourisme