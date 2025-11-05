Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Chocolat De la fève à la gourmandise Hostun

Atelier Chocolat De la fève à la gourmandise Hostun mercredi 5 novembre 2025.

Atelier Chocolat De la fève à la gourmandise

26 avenue des Marronniers Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05

Date(s) :
2025-11-05

Envie d’un peu de douceur ?
Découvrez notre animation sur le thème du chocolat.
  .

26 avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19  bibliotheque@hostun.fr

English :

Looking for a little sweetness?
Discover our chocolate-themed animation.

German :

Lust auf etwas Süßes?
Entdecken Sie unsere Animation zum Thema Schokolade.

Italiano :

Siete alla ricerca di un po’ di dolcezza?
Scoprite la nostra animazione a tema cioccolato.

Espanol :

¿Le apetece algo dulce?
Descubra nuestros espectáculos con temática de chocolate.

L’événement Atelier Chocolat De la fève à la gourmandise Hostun a été mis à jour le 2025-10-29 par Valence Romans Tourisme